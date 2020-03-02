найти ×
   
  • USD -0.66
    66.33
  • EUR -0.31
    73.42
СохранитьСохранено0
×

00422

Можно ли верить психологической экспертизе в суде

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Международная команда юристов и психологов провела исследование самых распространенных судебных психологических экспертиз, которые используется для того, чтобы, например, признать человека вменяемым.

Всего ученые оценили 364 теста, широко применяемые в судебной практике во всем мире. Оказалось, что почти половина из них не пригодна для достоверной оценки.

Судебные психологические тесты могут серьезно повлиять на ход дела, поэтому на оценку вменяемости и психического здоровья подозреваемого уделяется много времени.

Мы решили проверить все известные тесты, чтобы выявить самые достоверные, однако, оказалось, что треть всех практик вообще никогда не проходили экспертную оценку. А 10% практик, о которых упоминается в документам, даже никогда не применялись, — пишут эксперты.

В своем исследовании ученые опросили судебных психологов и попросили рассказать, какими методиками те пользуются. Оказалось, что 40% тестов объективно не могут использоваться в суде для анализа состояния подозреваемого или участников следствия.

Особое внимание специалисты уделили детским тестам. Например, знаменитый тест «Кинетический рисунок семьи», используемый для оценки того, как дети относятся к себе и своим семьям, был признан сомнительным. Подчеркивается, что эта оценка применима только для судебной экспертизы.

Во время этого теста ребенок должен нарисовать себя и свою семью, а затем ответить на наводящие вопросы эксперты. Как правило, такие исследования проводятся, когда в суде рассматриваются дела об опекунстве или насилия в семье.

Эксперты сделали вывод, что пока нет никаких научных доказательств, что этот тест способен показать реальную оценку семьи ребенком, поэтому для применения в судебной практике стоит пересмотреть его анализ.

Еще нас удивило, что 25% судебных психологов вообще не пользуются тестами, а делают выводы о психическом здоровье человека на основе разговора. Получается, что судебная психологическая экспертиза — это какое-то условное понятие, основанное на личном суждении. Этого быть не должно, считают эксперты.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Лекарство от страха: что важно знать о COVID-19
-2018118читать позжечитаю позже
Здоровье
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе
105311читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

27228436читать позжечитаю позже

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети13 декабря 2019

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

701160705читать позжечитаю позже