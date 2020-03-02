ЕС создает гибридный пассажирский самолет на 50 мест

На днях стало известно, что Евросоюз одобрил программу по разработке гибридного пассажирского самолета на 50 мест. Планируется, что самолет будет совершать региональные полеты.

Если все пойдет по плану, то первые регулярные рейсы начнутся в 2035—2040 годах, — пишут эксперты.

В настоящее время известно, что главным разработчиком проекта выступает немецкий Штутгартский университет, который сейчас проектирует технологию создания самолета.

Современные технологии в перспективе могут быть использованы не только в гибридном пассажирском самолете, но и во многих других летательных аппаратах.

Актуальность создания такого самолета обусловлена борьбой за экологию, так как почти вся авиационная техника вырабатывает большое количество выбросов вредных веществ. Недавно гражданскую авиацию обязали соблюдать строгие нормативы, и теперь эксперты контролируют, чтобы выбросы углекислого газа не превышали показатели прошлых лет.

В перспективе авиаперевозчики обязаны в течение 30 лет снизить выбросы на 50% по сравнению с показателями 2005 года.

По нашей оценке, объемы выбросов вредных веществ удастся сократить к 2050 году, если конструкторские компании перейдут на производство гибридных и электрических самолетов, — считают в Международной организации гражданской авиации.

Одним из таких самолетов может стать пассажирский гибридный 50-местный самолет под названием Futprint50. Его разрабатывает международная команда ученых под руководством специалистов из Германии.

На первый этап, в рамках которого ученые предложат и обсудят технологии, которые будут применяться в строительстве самолета, выделено 7,6 миллиона евро.

Одна из основных задач производства Futprint50 — это защита экологии. Кроме того, стоимость эксплуатации самолета должна прилично снизиться, считают разработчики.