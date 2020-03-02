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Китай усилит контроль на границах из-за коронавируса

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© Pixabay

© Pixabay

Китайские власти сообщили об усилении пограничного контроля в связи с распространением коронавируса нового типа. Все въезжающие и выезжающие будут проходить медицинский осмотр. Иностранцам и гражданам КНР на въезде придется указать в специальной анкете места пребывания за последние две недели.

«Мы в соответствии с законом принимаем строгие меры пограничного контроля, чтобы предотвратить распространение в стране или за ее пределами. Мы будем решительно пресекать распространение эпидемии через пункты въезда и выезда», — цитирует «Интерфакс» заявление Главного таможенного управления КНР.

Министерство иностранных дел Китая предупредило, что в случае необходимости граждане стран с широким распространением коронавируса могут быть отправлены на родину.

Тем временем ВОЗ отчиталась о распространении коронавируса за пределами Китая за прошедшие сутки. Тревожные слухи распространяются и в Москве.

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