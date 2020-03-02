СК возбудил дело против напавшей на сыновей женщины

Жительница Казани 1 марта напала на собственных сыновей-близнецов с ножом. Один из восьмилетних мальчишек от полученных ран умер, второй попал в больницу. Против 33-летней матери-убийцы возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы управления Следственного комитета РФ по Татарстану, трагедия произошла на улице Чистопольской. После нападения на детей женщина попыталась убить и себя, но не преуспела в этом.

Как пишет ТАСС, о преступлении в полицию сообщил отец детей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам „а“, „в“ части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство), части 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление)», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Тем временем в Москве подрались гей-блогер и главный редактор «Учительской газеты». Оба написали заявления в полицию.