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Названа причина драки гей-блогера с главредом «Учительской газеты»

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© Instagram

© Instagram

Гей-блогер Андрей Петров и главный редактор «Учительской газеты» Дагир Хасавов написали заявления в полицию друг на друга. Оба документа посвящены стычке, которая произошла в ночь на 1 марта в жилом доме на Новодмитровской улице в Москве. Стороны конфликта утверждают, что первым напал оппонент.

«Блогер утверждает, что сосед его избил, так как ему мешала громкая музыка, звучавшая из квартиры Петрова», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Главред газеты подтвердил факт инцидента, но подчеркнул, что не нападал первым. Это сделал блогер Петров. Хасавов пришел к соседу, чтобы попросить его убавить громкость музыки, разбудившей ребенка. Однако в ответ в него прыснули из газового баллончика.

«При попытке задержать Петрова до прихода полиции он снова распылил газ. У меня установлен ожог глаз. Петров написал заявление, в котором связывает нападение на него со своей внешностью, что абсолютно не соответствует действительности», — добавил Хасавов.

Ранее Петров вместе со своим приятелем — блогером Городецким — пожаловался на избиение и опубликовал фотографии с синяками. Молодой человек пообещал рассказать о происшедшем позже, но потом «раскрылся» и пожаловался на соседа.

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