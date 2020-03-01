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Турецкие беспилотники изменили характер боевых действий в Сирии

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© AP/TASS

© AP/TASS

Турецкие ударные беспилотники стали главной проблемой для сирийских военных, поскольку способны поражать даже одиночные цели: автомобили, бронетехнику и мотоциклистов.

Как рассказал в своем репортаже военный корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Поддубный, с появлением в небе над Идлибом турецких беспилотников, характер боевых действий резко изменился.

По словам Поддубного, все потери сирийских вооруженных сил за последние несколько дней случились в результате ударов с дронов.

В качестве примера репортер привел случай с уничтоженным при помощи турецкого беспилотника грузовика сирийских военных, который перевозил имущество и боеприпасы одного из подразделений.

Накануне корреспондент РИА Новости сообщил о том, что вблизи города Саракеб в Идлибе ударами с воздуха были уничтожены машина с боеприпасами сирийской армии, одна единица бронетехники и мотоцикл, на котором, вероятно, передвигались сирийские военные.

Поддубный убежден, что сирийской армии будет крайне непросто удерживать позиции, если не очистить воздух над Идлибом от турецких дронов.

Как сообщил военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, сирийские ПВО уничтожили три турецких БПЛА. Он также рассказал о том, что у деревни Хазарин в Идлибе террорист-смертник попытался прорвать линии обороны сирийской армии на заминированном автомобиле.

Ранее «Ридус» писал о том, что официальный Дамаск подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что турецкие вооруженные силы сбили 1 марта два военных самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб.

До этого стало известно, что сирийские военные объявили о закрытии воздушного пространства над зоной деэскалации «Идлиб», где продолжается противостояние с боевиками.

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