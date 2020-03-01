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МИД Греции назвал ложью информацию Турции о 76 тыс. уехавших в ЕС мигрантов

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© AP/TASS

© AP/TASS

Турция распространяет ложные сведения о более чем 76 тыс. мигрантов, которые якобы перебрались в страны ЕС, заявили в МИД Греции.

В ведомстве привели реальные данные о десятках людей, проникнувших на территорию Греции за последние дни в районе греко-турецкой границы в области Эврос.

«Кампания дезинформации турецких властей продолжается», — говорится в сообщении греческого МИД, опубликованном в Twitter. В нем также отмечается, что в реальности было предотвращено проникновение на греческую территорию 10 тысяч человек со вчерашнего утра до сегодняшнего утра. При этом на территорию Греции незаконно проникли 73 человека, которые не имеют отношения к сирийской провинции Идлиб. Они арестованы.

«Цифры, приводимые турецкими властями, являются полностью ложными и вводящими в заблуждение», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, заверив, что любые попытки пересечь греческие границы эффективно предотвращаются.

Как отмечает ТАСС, в районе Эвроса Турция граничит с Грецией и Болгарией, которая в свою очередь сообщила, что ее границы не пересекали нелегальные мигранты из Турции.

Агентство напоминает, что министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что более 76 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Европейским союзом после принятия Анкарой решения об открытии границы для беженцев.

Напомним, президент Турции Эрдоган заявил 29 февраля, что открыл границу с ЕС для сирийских беженцев, поскольку Турция не в состоянии справиться в одиночку с потоками беженцев из сирийского Идлиба.

В итоге около 7 тысяч мигрантов собрались в районе контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» в Эвросе, пытаясь прорваться с турецкой стороны границы на территорию Греции.

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