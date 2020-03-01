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Нововведение «Яндекс.Такси» позволит водителям оценивать пассажиров

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Водители «Яндекс.Такси» начали выставлять оценки своим пассажирам.

Это стало возможным благодаря созданному сервисом рейтингу пассажиров, который составляется из оценок, выставляемых водителями по окончании поездки анонимно.

В «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что новая функция запущена в тестовом режиме. Оценки выставляются от одного до пяти баллов, а личный рейтинг клиента складывается из 40 последних оценок. Увидеть его можно в меню под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям «Яндекс.Такси» и Uber.

На время тестирования водитель не сможет узнать рейтинг пассажира, однако в будущем таксист получит доступ к этой информации.

По мнению компании, такая система позволит распознавать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя неадекватно или не платят за проезд, пишет издание. Добросовестным клиентам с высоким рейтингом автомобили будут предоставляться в приоритетном порядке.

Данное нововведение стало актуальным после ряда случаев неадекватного или агрессивного поведения пассажиров. Например, недавно в Саратове разъяренный пассажир такси напал на водителя, отказавшегося везти его семью с ребенком без детского кресла. В результате мужчина избил таксиста, разбил ему очки и выхватил ключ из панели зажигания.

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