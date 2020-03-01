Нововведение «Яндекс.Такси» позволит водителям оценивать пассажиров

Водители «Яндекс.Такси» начали выставлять оценки своим пассажирам.

Это стало возможным благодаря созданному сервисом рейтингу пассажиров, который составляется из оценок, выставляемых водителями по окончании поездки анонимно.

В «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что новая функция запущена в тестовом режиме. Оценки выставляются от одного до пяти баллов, а личный рейтинг клиента складывается из 40 последних оценок. Увидеть его можно в меню под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям «Яндекс.Такси» и Uber.

На время тестирования водитель не сможет узнать рейтинг пассажира, однако в будущем таксист получит доступ к этой информации.

По мнению компании, такая система позволит распознавать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя неадекватно или не платят за проезд, пишет издание. Добросовестным клиентам с высоким рейтингом автомобили будут предоставляться в приоритетном порядке.

Данное нововведение стало актуальным после ряда случаев неадекватного или агрессивного поведения пассажиров. Например, недавно в Саратове разъяренный пассажир такси напал на водителя, отказавшегося везти его семью с ребенком без детского кресла. В результате мужчина избил таксиста, разбил ему очки и выхватил ключ из панели зажигания.