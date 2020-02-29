Названы лауреаты 70-го Берлинского кинофестиваля

Победителем 70-го Берлинского кинофестиваля стала картина «Зла не существует» иранского режиссера Мухаммеда Расулофа, который не смог присутствовать на церемонии, так как с 2017 года ему запрещено покидать страну по политическим мотивам.

В итоге награду получила его дочь, сообщает РЕН ТВ.



Гран-при жюри был присужден фильму американки Элайзы Хиттман «Никогда, редко, иногда, всегда».

Лучшим режиссером был назван южнокореец Хон Сан-су, поставивший картину «Женщина, которая убежала», сообщает РИА Новости.

Приз за лучший сценарий достался авторам итальянской ленты «Плохие сказки» Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо.

Актерские награды были вручены Элио Джермано за роль живописца в фильме Джорджо Диритти «Я хотел спрятаться» и Пауле Бер за роль Ундины в одноименном фильме немецкого режиссера Кристиана Петцольда.