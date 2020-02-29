В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

В американском штате Вашингтон зафиксирована первая на территории США смерть от коронавируса, сообщает AP со ссылкой на официальных лиц штата.

Такую же информацию опубликовало агентство Bloomberg.

Позже эту новость подтвердил губернатор штата Джей Инсли, сообщивший о смерти местного жителя от COVID-19.



Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что на территории страны уже насчитываются 62 заболевших коронавирусом, пишет РИА Новости.

В всем мире от коронавируса нового типа больше всего пострадали Китай (почти 80 тысяч случаев заболевания), Южная Корея (2931 случай) и Иран (388 случаев). В Италии число случаев заражения коронавирусом достигло 1049, умерли 29 человек, приводит агентство слова глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.



Ранее власти КНР озвучили статистику смертности от новой коронавирусной инфекции в материковой части страны. По официальным данным, она составляет 3,57%; в разных областях цифры разнятся. С начала эпидемии более 49% заразившихся выздоровели; около 7,6 тысячи заболевших находятся в тяжелом состоянии.

На этой неделе глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус не исключил, что вспышка COVID-2019 имеет потенциал перехода из эпидемии в пандемию. Пока неконтролируемое распространение вируса по миру еще не зафиксировано, но специалисты ВОЗ испытывают «сильную обеспокоенность» тем, как ситуация с коронавирусом развивается в Италии, Иране и Южной Корее.

