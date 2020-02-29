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Онищенко назвал пирсинг глупейшей и опасной модой

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© Михаил Терещенко/ТАСС

© Михаил Терещенко/ТАСС

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает прокалывание тела в эстетических целях опасным для здоровья.

«Пирсинг — это, конечно, глупейшая мода, — заявил он в интервью радиостанции „Говорит Москва“. — Во-первых, это афизиологично, тем более на интимные места».

По словам Онищенко, при прокалывании тела нарушается гигиена, а также происходит травматизация.

Кроме того, он выразил свое удивление тем, что пирсингом особенно увлекаются девушки, которые прокалывают не только нос и пуповину, но и язык.

Бывшего главного санитарного врача России радует только то, что все это поправимо. «Тут хоть убрать можно. Это хоть исправимо», — отметил он в беседе, намекая, видимо, на то, что от раскритикованных им недавно татуировок избавиться гораздо сложнее.

Напомним, Онищенко связал любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов, а также с духовным интеллектуальным кризисом в стране, а также предупредил, что нанесение тату может привести к заражению крови.

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