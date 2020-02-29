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В Болгарии чудом спасли россиянина, оказавшегося под снежной лавиной

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© pixabay.com

© pixabay.com

Россиянина, попавшего под снежную лавину в Болгарии, удалось спасти, сообщает bTV.

По данным телеканала, инцидент произошел у горного массива Пирин.

Туристу пришлось провести под снегом два часа. Дышать он мог только благодаря случайно образовавшемуся отверстию.

Мужчина был обнаружен по торчащей из снега лыже.

Ранее сообщалось, что снежная лавина, сошедшая 30 января в долине Комборсьер на востоке Франции, обрушилась на трех горнолыжников. Двое из них найдены мертвыми, еще один находится в больнице Гренобля в тяжелом состоянии.

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