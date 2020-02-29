Эксперт назвал бессмысленной акцию памяти Бориса Немцова

Политолог Олег Матвейчев назвал акцию памяти политика Бориса Немцова бессмысленной. По его мнению, цель данного мероприятия совершенно неясна. «Что и кому организаторы акции хотели продемонстрировать?» — задается вопросом Матвейчев.

Исполнители убийства найдены, заказчики определены. Российская власть к этому непричастна. Так что повода митинговать против власти попросту нет, — рассуждает эксперт. — Поэтому с каждым годом мероприятие становится все более малочисленным. И организаторы, стремясь оживить интерес к акции, притянули к ней другую повестку: поправки к Конституции, дело «Сети», Украину и так далее. Но даже это не помогло, — считает Матвейчев.

Фигура Бориса Немцова, уверен Матвейчев, является достаточно «хлипкой». По его словам, политик «не сделал при жизни ничего такого, о чем бы люди могли вспоминать спустя годы после его кончины».

«Более того, сейчас в Сети можно найти высказывания Бориса Немцова, когда он, будучи вице-премьером, говорил, что протестные акции — это предательство Родины. Смею напомнить, что на митинги тогда выходили не относительно благополучные горожане, как сейчас, а голодные шахтеры, которые месяцами не получали зарплату. Оппозиционера, коим Немцов стал под конец своей жизни, это, конечно, не красит», — сказал эксперт.

Корреспонденты «Ридуса» провели опрос среди участников акции памяти Бориса Немцова. Мы задали людям вопрос, почему они решили выйти сегодня на митинг.

Накануне прогнозировалось, что в акции памяти Бориса Немцова в Москве примут участие порядка 30 тысяч человек. Однако в реальности на митинг вышли только восемь тысяч активистов.

Независимый интернет-счетчик насчитывает чуть более 10 тысяч человек.

Оппозиционный «Белый счетчик» правда, называет вдвое большее число пришедших, но стоит отметить, что он скорректировал свои данные спустя два часа после начала акции. А изначально указывал чуть более 8 тысяч собравшихся.

В регионах ситуация обстоит куда более плачевно. В некоторых городах организаторы митингов не смогли собрать и 50 человек.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года непосредственный исполнитель убийства Заур Дадаев был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Анзор Губашев, забравший Дадаева с места убийства, приговорен к 19 годам, а следивший за Немцовым Темирлан Эскерханов получил 14 лет.

Предполагаемый заказчик убийства Руслан Мухудинов находится в международном розыске.