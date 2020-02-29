Погиб первый в СССР чемпион мира по шоссейным велогонкам Андрей Ведерников
- 29 февраля 2020, 15:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 60 лет трагически погиб первый советский чемпион мира по шоссейному велоспорту Андрей Ведерников.
Его придавило деревом на лесоповале, сообщает РИА Новости.
«Федерация финансово поможет близким в этой ситуации», — заявил агентству генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый.
Ведерников стал чемпионом мира в 1981 году, выиграв в Праге групповую гонку. Он также одержал победу на гонках «Вуэльта Мексики» и «Тур Словакии». Кроме того, Ведерников признавался лучшим гонщиком года Международным союзом велосипедистов (UCI).
Войти через социальные сети: