Марш памяти Бориса Немцова начался в Москве

В Москве, на Страстном бульваре, началось шествие памяти политика Бориса Немцова, убитого пять лет назад.

Участники мероприятия пройдут по внутренней стороне Бульварного кольца, а после двинутся по проспекту Академика Сахарова до пересечения с Садовым кольцом. Шествие закончится в 16.00 около Большого Москворецкого моста, на котором был застрелен Немцов.

Ранее прогнозировалось, что на шествие памяти Бориса Немцова выйдут около 30 тысяч человек. Согласно данным на 13.00, принять участие в акции пришли 2045 человек, передает Mob Counter

Прямую трансляцию шествия можно посмотреть на YouTube-канале «Политика сегодня: Россия, США, Украина». Ведущие трансляции Анна Шафран и Илиас Меркури сообщили, что в 13:50, за десять минут до начала шествия, на Страстной бульвар пришли более шести тысяч человек.

А по данным «Белого счетчика», в марше памяти Бориса Немцова участвуют 8,2 тысячи человек.



Напомним, что Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства, Заура Дадаева, к 20 годам колонии строгого режима. Анзор Губашев, забравший убийцу с места преступления, приговорен к 19 годам, его брат Шадид — к 16 годам. Следивший за Немцовым Темирлан Эскерханов получил 14 лет, и последний обвиняемый, Хамзат Бахаев, — 11 лет лишения свободы.



Продолжается расследование выделенного в отдельное производство дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова. С ноября 2015 года он объявлен в международный розыск.