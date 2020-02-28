найти ×
   
  • USD +1.38
    66.99
  • EUR +2.08
    73.72
СохранитьСохранено0
×

104890

Из-за беспорядков перед концертом в Париже вспыхнул пожар

Small f1a6d446e0
кадр из видео

кадр из видео

У Лионского вокзала в Париже произошел пожар.

Он начался в результате беспорядков, которые были вызваны манифестацией, устроенной в знак протеста против проведения концерта певца из Демократической Республики Конго Фалли Ипупа.

Как сообщает BFMTV, протестующие подожгли десяток скутеров и мусорных баков в районе Лионского вокзала.

По данным телеканала, демонстранты собрались неподалеку от концертного зала, пытались перекрывать улицу и устанавливали некие подобия баррикад на тротуарах, чтобы воспрепятствовать проходу зрителей в зал.

Отмечается, что участие в манифестации приняли преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующей власти Демократической Республики Конго. Певца они обвиняют в близких связях с президентом страны Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабилой.

После поджогов стражи порядка приступили к разгону демонстрантов. Пожарные потушили огонь, однако здание Лионского вокзала и одноименная станция метро по-прежнему закрыты.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
13639700читать позжечитаю позже
Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве
17123568читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Гормоны, с которыми стоит подружиться, чтобы похудеть

Именно они больше всего влияют на накопление жира и жиросжигание.

1208411читать позжечитаю позже

Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа06 февраля

Нервы могут и пошалить, но с сердцем шутки плохи.

11011395читать позжечитаю позже