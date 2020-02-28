Из-за беспорядков перед концертом в Париже вспыхнул пожар

У Лионского вокзала в Париже произошел пожар.

Он начался в результате беспорядков, которые были вызваны манифестацией, устроенной в знак протеста против проведения концерта певца из Демократической Республики Конго Фалли Ипупа.

Как сообщает BFMTV, протестующие подожгли десяток скутеров и мусорных баков в районе Лионского вокзала.

По данным телеканала, демонстранты собрались неподалеку от концертного зала, пытались перекрывать улицу и устанавливали некие подобия баррикад на тротуарах, чтобы воспрепятствовать проходу зрителей в зал.

Отмечается, что участие в манифестации приняли преимущественно члены конголезской диаспоры во Франции, выступающие против действующей власти Демократической Республики Конго. Певца они обвиняют в близких связях с президентом страны Феликсом Чисекеди, а также его предшественником Жозефом Кабилой.

После поджогов стражи порядка приступили к разгону демонстрантов. Пожарные потушили огонь, однако здание Лионского вокзала и одноименная станция метро по-прежнему закрыты.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.