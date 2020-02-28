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В результате крушения вертолета под Астраханью погиб один человек

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

По предварительным данным, при крушении вертолета под Астраханью погиб один человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного Минздрава.

К месту катастрофы из села Буруны выехала бригада скорой помощи, которой придется преодолеть по степи 40 км, передает агентство.

Как сообщил ФАН источник в экстренных службах региона, частный вертолет Robinson разбился в районе поселка Линейный в Астраханской области около 20.30 по местному времени.

«Вертолет взлетел с базы отдыха „Прохладное“ и, по предварительным данным, направлялся в Волгоград», — уточнил собеседник издания.

По его словам, сигнал о происшествии поступил от местного жителя, владельца расположенной неподалеку фермы.

На базе отдыха подтвердили, что от них летают вертолеты в Волгоград, а на базе в Волгограде, в свою очередь, сообщили, что все воздушные суда на месте, кроме одного.

Как стало известно РЕН ТВ, погибшим оказался 50-летний пилот из Волгограда Виктор Климочкин. Он управлял вертолетом, который заказали гости базы отдыха. Климочкин доставил клиентов на базу, а на обратном пути с ним была потеряна связь.

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