В связи с коронавирусом из Москвы депортируют 88 иностранцев

В ходе рейда, проводившегося в столице, были выявлены 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции по коронавирусу.

В связи с этим было принято решение депортировать их из Москвы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она пояснила, что подобные рейды ежедневно проводятся в местах массового посещения и проживания граждан КНР, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву.

«Проходят рейды сотрудников полиции в гостиницах, общежитиях, частных квартирах, а также в метро и общественном транспорте», — цитирует ее РИА Новости.

Ракова заверила, что «случаев новой коронавирусной инфекции в Москве нет», и добавила, что принимаются все меры для контроля ситуации.

Она также рассказала, что с 24 января в столице были госпитализированы более 200 человек с признаками ОРВИ. Они находились в инкубационном периоде по коронавирусу, 145 уже выписали. Сейчас в обсервационном центре «Царицыно» находятся 80 человек, которым предписано соблюдение режима изоляции в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача.

Ранее сообщалось, что власти Азербайджана сообщили о первом случае заражения коронавирусом COVID-19 на территории страны. Первым заболевшим в закавказском государстве стал гражданин России,прибывший на территорию Азербайджана из Ирана.



Это уже четвертый наш соотечественник, у которого обнаружен новый коронавирус. До него заразились трое россиян — пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Сейчас они проходят карантин в Казани, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.



По состоянию на утро 28 февраля в Китае пневмонией нового типа заразились 78 959 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 7952 человека, количество жертв достигло 2791, а выздоровели 36 213 больных, однако были зафиксированы случаи повторного заражения.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 за пределами материкового Китая увеличилось за сутки почти на семьсот человек и к утру 28 февраля достигло 4443, а количество погибших от болезни выросло с 57 до 70 человек.