ИРИ изучит доступность сайтов госорганов для людей с ОВЗ

Институт развития интернета (ИРИ) проведет по заказу Министерства труда масштабное исследование доступности сайтов государственных органов для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Согласно официальной статистики, в России сегодня насчитывается порядка 11,2 миллиона людей с инвалидностью, что составляет 8% населения страны. В то же время, по словам генерального директора ИРИ Антона Ключкина, проблема доступности интернет-ресурсов существенно шире.

«Пожилые люди, люди с физическими, сенсорными или когнитивными нарушениями часто оказываются не в состоянии воспользоваться огромными возможностями интернета, возможностями госресурсов», — сказал Ключкин.

По словам заместителя генерального директора ИРИ Дианы Панской, исследование будет проводиться двумя методами.

Первый метод — визуальный, то есть наши специалисты оценивают страницу, вносят ее в соответствующий реестр с небольшим комментарием. Второй метод — программный. Существует достаточно большой объем программных продуктов, которые анализируют сайты на доступность для людей с ОВЗ. Каждый ресурс будет анализироваться с помощью нескольких таких программ, — рассказала Панская в интервью «Ридусу».

В первую очередь специалисты ИРИ проанализируют федеральные, муниципальные и региональные сайты, на которых размещена информация о ЖКХ, образовании, науке. здравоохранении, социальном обеспечении, спорте, культуре, пассажирском транспорте и всевозможных коммуникациях.

Исследование будет проводиться в течение года.

