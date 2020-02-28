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Как правильно тренироваться в Великий пост

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Великий пост в 2020 году будет проходить со 2 марта по 18 апреля, поэтому многие православные интересуются, как ограничение в питании может сказаться на тренировках в спортзале.

Так как во время поста существенно снижается дневная норма калорий, не стоит забывать о физических нагрузках, чтобы оставаться в форме. Голодание приводит к потере мышечной и жировой ткани, поэтому постящимся нужно особое внимание уделить сбалансированному питанию, — пишут исследователи.

Если до поста вы активно наращивали массу, то не стоит прекращать занятия, если вы не хотите потерять результат.

В Великий пост изменяется соотношение белков/жиров/углеводов. Углеводов потребляется больше, чем в обычные дни. А вот белков с пищей поступает меньшею. Стоит отметить, что белок — это важная составляющая мышц, без которой ваше тело будет дряблым.

Так как мясо и молочные продукты в пост нельзя, обязательно добавьте в рацион другую белковую пищу — орехи, крупы, соевое мясо, тофу.

Во время длительных постов вам стоит пересмотреть свои тренировки. Во-первых, добавьте больше прогулок, например, скандинавскую ходьбу. Если у вас нормальная масса тела, то такие прогулки можно совершать после еды. Для тех, кто во время поста планирует сбросить пару-тройку килограмм, то можно делать кардио-тренировки натощак, когда уровень инсулина невысокий, рассказывают специалисты.

Также не стоит забывать о силовых нагрузках, которые позволят сохранить мышечную массу. Ученые советуют не увеличивать веса, а использовать уже известные вам упражнения.

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