Эдгард Запашный призвал ужесточить наказание за фейки

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал ужесточить наказание для СМИ за публикацию недостоверной информации. По его мнению, необходимо сделать так, чтобы судебные разбирательства в связи с фейками стали для прессы максимально невыгодными.

«Сегодня больше ста тысяч рублей в принципе невозможно выиграть. Причем подобная сумма бывает лишь в том случае, если ты народный артист или известный человек, а так это всегда исчисляется парой десятков рублей. А на самом скандале люди зарабатывают гораздо больше!» — объяснил свою позицию господин Запашный.



В качестве примера глава Большого Московского цирка привел ситуацию с юмористом Евгением Петросяна, которого в последнее время активно обсуждают в СМИ в связи с его бракоразводным процессом.

На постоянной основе его полоскают во всех СМИ, и он в принципе ничего с этим не может сделать. У него есть возможность идти в суды, у него есть и финансовая возможность, но это даст еще более худший эффект для него. А я считаю, что после первого выигрышного дела, если ты действительно отстаиваешь свою собственную честь, это должно очень сильно сказаться, прежде всего, на распространителях информации, — приводит слова Эдгарда Запашного РИА Новости.

Музыкант Сергей Шнуров, что борьба с недостоверной информацией в СМИ — сизифов труд.

«Это мировой тренд. И ничего ты с этим не сделаешь», — уверен Шнуров.

По его мнению, если человек выходит в медийное пространство, то он должен быть готов к том, что рано или поздно о нем будут слагать легенды.

В марте прошлого года в России вступил в силу закон о борьбе с недостоверной информацией. Этот закон запрещает публикацию ложной общественно значимой информации, которая преподносится как настоящая, если она угрожает жизни и здоровью, влияет на общественный порядок и безопасность.