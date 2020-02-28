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Эдгард Запашный призвал ужесточить наказание за фейки

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Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный призвал ужесточить наказание для СМИ за публикацию недостоверной информации. По его мнению, необходимо сделать так, чтобы судебные разбирательства в связи с фейками стали для прессы максимально невыгодными.

«Сегодня больше ста тысяч рублей в принципе невозможно выиграть. Причем подобная сумма бывает лишь в том случае, если ты народный артист или известный человек, а так это всегда исчисляется парой десятков рублей. А на самом скандале люди зарабатывают гораздо больше!» — объяснил свою позицию господин Запашный.

В качестве примера глава Большого Московского цирка привел ситуацию с юмористом Евгением Петросяна, которого в последнее время активно обсуждают в СМИ в связи с его бракоразводным процессом.

На постоянной основе его полоскают во всех СМИ, и он в принципе ничего с этим не может сделать. У него есть возможность идти в суды, у него есть и финансовая возможность, но это даст еще более худший эффект для него. А я считаю, что после первого выигрышного дела, если ты действительно отстаиваешь свою собственную честь, это должно очень сильно сказаться, прежде всего, на распространителях информации, — приводит слова Эдгарда Запашного РИА Новости.

Музыкант Сергей Шнуров, что борьба с недостоверной информацией в СМИ — сизифов труд.

«Это мировой тренд. И ничего ты с этим не сделаешь», — уверен Шнуров.

По его мнению, если человек выходит в медийное пространство, то он должен быть готов к том, что рано или поздно о нем будут слагать легенды.

В марте прошлого года в России вступил в силу закон о борьбе с недостоверной информацией. Этот закон запрещает публикацию ложной общественно значимой информации, которая преподносится как настоящая, если она угрожает жизни и здоровью, влияет на общественный порядок и безопасность.

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