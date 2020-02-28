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Названы три наиболее распространенные проблемы с ТКО

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© РЭО

© РЭО

С помощью системы «РЭО Радар» региональные операторы уже решили более пяти тысяч проблем, связанных с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как сообщает пресс-служба ППК РЭО, три наиболее распространенные из них - нарушение вывоза мусора (34%), стихийные свалки (25%) и отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора (19%).

С момента запуска «РЭО Радар» россияне оставили более 30 тысяч заявок, в половине которых они просят рассказать о правилах раздельного сбора мусора и разъяснить полномочия региональных операторов.

Эта система позволяет сотрудничать со 194 региональными операторами и 85 органами исполнительной власти субъектов, приводит сообщение пресс-службы телеканал «360». Отмечается, что лучше всего с запросами работают Московская, Белгородская и Нижегородская области.

Ранее «Ридус» писал о том, что чаще всего на качество жилищно-коммунальных услуг в России жалуются жители Тверской области (2474 обращения в 2019 году). Они больше всего недовольны тем, как управляют их домами (14,6% от всех жалоб), как вывозят мусор (10,7%) и организуют капремонт (7,8%).

Также сообщалось, что власти Москвы увеличили стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора для населения в 2,24 раза — с 2,34 рубля до 5,23 рубля на одну квартиру. 

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