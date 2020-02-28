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Создан детский сердечный клапан, растущий вместе с ребенком

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© medgadget

© medgadget

Команда исследователей из двух детских больниц — в Гарварде и Бостоне — опубликовала исследование о новых сердечных клапанах, которые могут расти вместе с ребенком.

Разнообразные врожденные пороки сердца требуют установки протезов клапанов сердца маленьким детям. Когда сердца растут, клапаны должны быть заменены повторными операциями, что может вызвать осложнения, — пишут врачи.

Ученые разработали искусственный клапан, который можно расширить с помощью минимально инвазивной процедуры, и ее ребенок перенесет гораздо легче. К тому же это намного дешевле, чем проводить полноценную операцию.

В то время как существующие протезы клапанов сердца обычно имеют три створки, этот клапан опирается на две створки, подобно тому, как работают венозные клапаны в наших ногах.

Поскольку они предназначены для адаптации к расширяющимся и сужающимся сосудам, такой же подход хорошо работает для педиатрических клапанов.

Вены несут примерно 70% объема нашей крови, и их размеры могут резко меняться в зависимости от размеров тела. Мы имитировали профиль венозного клапана человека, чтобы спроектировать двустворчатый сердечный клапан, который адаптируется к росту человека без потери важных функций, — объясняют специалисты.

Устройство уже было протестировано на овцах, которым имплантировали клапан в младенчестве. Как показали опыты, клапан не мешал животным, когда они набрали массу.

Ожидается, что клинические испытания нового клапана будут проведены довольно скоро, поскольку такие возможности окажут значительное влияние на сотни тысяч детей.

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