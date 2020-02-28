Студентка нашла 17 новых планет размером с Землю

Мишель Кунимото из Университета Британской Колумбии в Канаде, получившая степень бакалавра по физике и астрономии, открыла 17 новых планет, часть из которых может быть обитаема.

Сообщается, что 13 планет в несколько раз больше Земли. Студентка на протяжении нескольких лет анализировала данные, присланные телескопом «Кеплер».

Напомним, что «Кеплер» был запущен в 2009 году. Одной из главных задач телескопа стал поиск экзопланет, чем аппарат успешно занимался на протяжении девяти лет. Благодаря полученным данным ученые открыли более 2600 экзопланет за пределами Солнечной системы.



Одна из самых интересных находок Кунимото — планета KIC-7340288 b, которая в полтора раза больше Земли. Несмотря на свой размер, она слишком маленькая, чтобы считаться скалистым, а не газообразным миром, как, например, планеты-гиганты.

Эта планета находится на расстоянии около тысячи световых лет , поэтому мы не доберемся туда в ближайшее время. Но это действительно захватывающая находка, поскольку на сегодняшний день обнаружено только 15 небольших подтвержденных планет, которые нашел „Кеплер“, — говорит студентка.

Согласно исследованию, год на планете составляет 142 с половиной дня и она вращается вокруг своей звезды на расстоянии 0,444 астрономической единицы.

Из других 16 новых обнаруженных планет самая маленькая составляет всего две трети от размера Земли — это одна из самых маленьких планет, найденных с помощью «Кеплера» до сих пор.



Каждый раз, когда планета проходит перед звездой, она блокирует часть света этой звезды и вызывает временное уменьшение ее яркости. Найдя эти провалы, известные как транзиты, можно начинать собирать воедино информацию о планете.

