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Сотрудники Приватбанка в Днепре потребовали изолировать коллегу из Китая

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© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Профсоюз сотрудников центрального офиса Приватбанка в украинском городе Днепр потребовал отправить коллегу-китаянку в карантин. Женщина 24 февраля вернулась из отпуска, который провела на родине неподалеку от района, в котором отмечена вспышка болезни COVID-19.

«Поскольку действующее руководство банка не проинформировало работников об опасности, а на запросы профсоюза имеет устойчивую привычку не отвечать, учитывая обеспокоенность коллектива, особенно после смерти от пневмонии нашей коллеги А. Литвиненко — просим принять срочные меры по изоляции Цзен Ни и прохождению карантина», — сказано в заявлении профсоюза, которое обнародовало местное издание «Дело».

Документ направлен в адрес губернатора Днепропетровской области Украины, мэра Днепра и главы областного совета. Сотрудники банка также потребовали от правоохранительных органов «провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые не приняли должных мер для предотвращения эпидемии вируса».

Ранее не очень красивая история произошла на Украине после эвакуации граждан этой страны из Китая, где отмечена масштабная вспышка заболевания, вызванного коронавирусом. Позднее украинцы с круизного лайнера Diamond Princess отказались возвращаться на родину.

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