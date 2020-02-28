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Глава администрации в Пензенской области напал на журналиста

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© Администрация Пензенского района

© Администрация Пензенского района

Руководитель администрации Пензенского района Пензенской области Сергей Козин не совладал с нервами и напал на журналиста, вопросы которого показались ему неудобными. Видеозапись разместили на странице «ВКонтакте» местные активисты комсомольского движения.

По версии прессы, инцидент стал последствием вызывающего поведения представителей администрации на заседании районного собрания в селе Кондоль. Глава района Козин перебил выступавшего депутата-коммуниста Геннадия Дюкова. Чиновнику напомнили, что «в этом органе власти он всего лишь гость», однако тот, не имея полномочий, заявил о закрытии сессии.

Насколько можно понять из материала издания «Пензенский комсомол», в основе конфликта — обсуждение жалоб жителей города Спутник, где плохо работает канализационная насосная станция. Сергей Козин назвал проблему «демагогией», а выступление по этой теме — «звездным часом» депутата от местного комсомола Юлианы Котовой.

«Люди должны то, должны это. А зачем тогда нужны депутаты? Нам распускаться?», — поинтересовалась у чиновника Юлиана. Козин ответил «да». То есть признал фактическую бесполезность местных органов власти.

После печального финала заседания корреспондент газеты «Пензенская искра» попытался получить объяснения у главы района. Однако Козин вместо ответа попытался выхватить камеру у журналиста.

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