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Кадыров бил Емельяненко «жестко с обеих рук»

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© Instagram

© Instagram

Российский боец ММА Александр Емельяненко выложил в Instagram фотографии тренировочного боя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Поединок получился «жёстким».

«Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жёстко с обеих рук!» — написал Емельяненко.

Емельяненко тренируется в Грозном перед боем против Магомеда Исмаилова. Встреча назначена на 3 апреля.

Ранее Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на поединок. Глава Чечни пообещал отправить спортсмена в нокаут.

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