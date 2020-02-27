Кадыров бил Емельяненко «жестко с обеих рук»

Российский боец ММА Александр Емельяненко выложил в Instagram фотографии тренировочного боя с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Поединок получился «жёстким».

«Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жёстко с обеих рук!» — написал Емельяненко.



Емельяненко тренируется в Грозном перед боем против Магомеда Исмаилова. Встреча назначена на 3 апреля.



Ранее Рамзан Кадыров вызвал Емельяненко на поединок. Глава Чечни пообещал отправить спортсмена в нокаут.

