Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной

Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования. Он в пять раз превзошел показатель прошлого рекордсмена по масштабам выброса энергии, считают авторы работы, опубликованной изданием Phys.org. Событие произошло на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли.

«Мы уже наблюдали вспышки в центрах галактик, но эта действительно очень мощная. И мы не знаем ее причин», — заявила профессор Мелани Джонстон-Холлитт из австралийского университета Кертин.

По словам Джонстон-Холлитт, взрыв происходил в течение сотен миллионов лет, словно в замедленном движении. Он был настолько мощным, что образовал полость в плазме скопления — области очень горячего газа, окружающего черную дыру. Явление напоминало извержение вулкана, сорвавшее вершину горы.

«Разница состоит в том, что в этот кратер можно было бы вложить 15 галактик, подобных нашему Млечному Пути», — отметила доктор Симона Джиачинтуччи из Военно-морской исследовательской лаборатории США.

По словам ученых, полость, пробитая в скоплении плазмы, была видна и ранее с помощью рентгеновских телескопов. Но астрономы отвергали теорию о том, что она могла образоваться из-за выброса энергии. Слишком поражали размеры.

«Люди были настроены скептически из-за размера взрыва. Но это действительно так. Вселенная — странное место», — сказала Джонстон-Холлитт.

Понять происхождение полости ученые смогли благодаря четырем приборам: космической рентгеновской обсерватории NASA Chandra, европейскому космическому телескопу XMM-Newton, широкополосной низкочастотной станции MWA в Западной Австралии и гигантскому радиотелескопу Metrewave (GMRT) в Индии.

По словам Джонстон-Холлитт, работа напоминала археологию. А само открытие можно сравнить с обнаружением первых костей динозавра.



«Низкочастотные радиотелескопы — инструменты, позволяющие копать глубже. Я думаю, мы сможем найти намного больше новых следов гигантских взрывов», — сказала она. Профессор добавила, что сейчас станция MWA имеет 2048 антенн, но вскоре это число удвоится. Тогда чувствительность телескопа повысится в десятки раз.

Интересно, что именно в созвездии Змееносца вспыхнула последняя из наблюдавшихся в нашей Галактике сверхновых звезд. Ее отметил в 1604 году знаменитый немецкий ученый Иоганн Кеплер.