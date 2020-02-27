найти ×
   
  • USD
    65.61
  • EUR
    71.65
СохранитьСохранено0
×

-408540

Убийство жителя Пензы под Рязанью связали с делом «Сети»

Small 85fd31f863
© СК РФ

© СК РФ

Сотрудники следственного комитета России установили личность мужчины, тело которого было найдено в конце ноября 2017 года вблизи деревни Лопухи в Рязанской области. Им оказался житель Пензы 1995 года рождения. По данным «Интерфакса», речь идет об Артеме Дорофееве, который пропал в марте 2017 года вместе с Екатериной Левченко. Оба были знакомы с несколькими фигурантами так называемого дела «Сети» *.

Установить личность погибшего в Рязанской области помогли судебно-генетические экспертизы и сопоставление полученных результатов с базой данных. Тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесном массиве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Параллельно в Пензенской области дело об исчезновении Екатерины Левченко было передано из МВД в Следственный комитет. Девушка ушла из дома 31 марта 2017 года и до сих пор о ней нет никаких известий.

«Следственными органами СК России по Пензенской области инициирована передача из органов внутренних дел имеющихся материалов о розыске Екатерины Левченко, и в целях установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

В СК отметили, что ранее не получали «сообщения о безвестном исчезновении Левченко».

По данным «Интерфакса», 25 февраля родители пропавшей девушки обратились в прокуратуру с просьбой поручить Следственному комитету проверку информации в прессе о насильственном характере исчезновения их дочери около трех лет назад.

Материал об исчезновении Дорофеева и Левченко 21 февраля опубликовало издание «Медуза». Пропавшие молодые люди были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети» — Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом.

Семеро участников запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» осуждены 10 февраля Приволжским окружным военным судом и получили длительные сроки. Адвокаты фигурантов дела обжаловали решение.

* организация, запрещенная в РФ

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Как подготовиться к приходу коронавируса
-107864читать позжечитаю позже
Здоровье
Гормоны, с которыми стоит подружиться, чтобы похудеть
1208411читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1343113226читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет13 декабря 2019

Запрягли ездового человека.

26232437читать позжечитаю позже