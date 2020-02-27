Убийство жителя Пензы под Рязанью связали с делом «Сети»

Сотрудники следственного комитета России установили личность мужчины, тело которого было найдено в конце ноября 2017 года вблизи деревни Лопухи в Рязанской области. Им оказался житель Пензы 1995 года рождения. По данным «Интерфакса», речь идет об Артеме Дорофееве, который пропал в марте 2017 года вместе с Екатериной Левченко. Оба были знакомы с несколькими фигурантами так называемого дела «Сети» *.

Установить личность погибшего в Рязанской области помогли судебно-генетические экспертизы и сопоставление полученных результатов с базой данных. Тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесном массиве. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Параллельно в Пензенской области дело об исчезновении Екатерины Левченко было передано из МВД в Следственный комитет. Девушка ушла из дома 31 марта 2017 года и до сих пор о ней нет никаких известий.

«Следственными органами СК России по Пензенской области инициирована передача из органов внутренних дел имеющихся материалов о розыске Екатерины Левченко, и в целях установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказано в сообщении пресс-службы регионального управления СК РФ.

В СК отметили, что ранее не получали «сообщения о безвестном исчезновении Левченко».

По данным «Интерфакса», 25 февраля родители пропавшей девушки обратились в прокуратуру с просьбой поручить Следственному комитету проверку информации в прессе о насильственном характере исчезновения их дочери около трех лет назад.

Материал об исчезновении Дорофеева и Левченко 21 февраля опубликовало издание «Медуза». Пропавшие молодые люди были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети» — Максимом Иванкиным, Дмитрием Пчелинцевым, Михаилом Кульковым и Алексеем Полтавцом.

Семеро участников запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» осуждены 10 февраля Приволжским окружным военным судом и получили длительные сроки. Адвокаты фигурантов дела обжаловали решение.

* организация, запрещенная в РФ