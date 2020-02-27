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Врачи рассказали, как снизить риск повторного перелома

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Специалисты из Гетеборгского университета рассказали о необходимости правильного ухода за пациентами, перенесшими перелом.

После 50 лет риск развития перелома составляет 50% среди женщин и 25% среди мужчин. После переломов во взрослом и пожилом возрасте повышается риск различных заболеваний и даже смертности.

Также статистика показывает, что в течение двух лет после первого перелома риск повторного возрастает в четыре-пять раз у пенсионеров. Так как неудачное падение и травмы могут иметь серьезные последствия, профилактика переломов имеет жизненно важное значение.

Очень важно, чтобы медики понимали эту вероятность, и заранее предупреждали своих пациентов с переломах. Снижение риска также может быть связано с увеличением назначения лекарств от остеопороза. Это помогло снизить риски рецидива даже у пациентов старше 82 лет, — пишут ученые.

Результаты показывают, что простые изменения в процедурах оказания медицинской помощи дают желаемый эффект, и в результате уменьшается количество переломов. В настоящее время особенно важно, чтобы в больницах, где есть травмпункты, врачи не просто проводили процедуру по наложению гипса, но и узнавали, при какой ситуации была получена травма.

Людям в возрасте врачи рекомендуют не забывать о приеме витамином и микроэлементах, в особенности, кальция, который положительно сказывается на здоровье костей.

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