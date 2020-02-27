Что нужно есть, чтобы справиться с тревожностью

Канадские ученые опубликовали исследование, в котором рассказали, почему люди, в рационе которых мало фруктов и овощей, чаще испытывают тревожное расстройство.

Люди, потребляющие меньше трех фруктов или овощей в день, на 24% больше склонны к воспалению, которое нередко становится причиной депрессии, — пишут ученые.

Для своей работы ученые проанализировали несколько сотен медицинских карт, оценивая состояние здоровья пациентов по нескольким критериям. Также ученые выяснили семейное положение участников, их уровень дохода и привычный рацион питания.



Оказалось, что люди, в рационе которых овощи и фрукты бывают редко, имеют в среднем на 36% жира больше, чем их ровесники.

Ученые пояснили, что тревожное расстройство — это психическое расстройство, характеризующееся общей устойчивой тревогой, не связанной с определенными объектами или ситуациями. Как правило, это состояние преследует человека продолжительное время и может впоследствии привести к серьезной депрессии.

Также статистика показала, что распространенность тревожных расстройств среди тех, кто всегда был одинок (13,9%), была значительно выше, чем среди тех, кто жил с партнером (7,8%).

По оценкам специалистов, 10% населения планеты страдает тревожными расстройствами, которые являются основной причиной инвалидности.

