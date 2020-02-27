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Почему мужчинам стоит сбрить бороду на фоне вспышки коронавируса

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Юрий Смитюк/ТАСС

© Юрий Смитюк/ТАСС

Китайские ученые предупредили мужчин об опасности ношения бороды или усов в период вспышки коронавируса. По мнению специалистов, густая борода может помешать корректному ношению масок, из-за чего вирус пневмонии попадет на слизистые.

Небольшие усы носить можно, но если вы обладатель густой бороды, то настоятельно советуем побриться, чтобы обеспечить надежную защиту, — пишут исследователи.

Медики даже выпустили инфографику, на которой показано, какой размер бороды и усов допустим для безопасного ношения респиратора и маски. Так, например, «усы Сальвадора Дали» и длинные бороды попали в список нерекомендованных.

Небольшие и аккуратные усы носить можно, считают ученые. Также врачи советуют ежедневно бриться, так как даже небольшая щетина может позволить вирусу проникнуть в организм.

Несмотря на то, что количество новых случаев заражения постепенно снижается, а количество выздоровевших, наоборот, растет, Ухань до сих пор находится на карантине, и китайские власти призывают постоянно носить маски, чтобы избежать случаев заражения.

На момент написания этого материала количество заболевших было 43 054 (на 2643 человека меньше, чем вчера), а число выздоровевших — уже 32 830 (на 3055 человек больше).

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