В чем заключается основной смысл конституционной поправки о русском языке

Председатель совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова объяснила в интервью «Ридусу», в чем заключается основной смысл предложенной накануне поправки о закреплении в Основном Законе статуса русского языка как языка государствообразующего народа.

Русский народ, он являлся и является ядром российского государства, основным государствообразующим народом. Такова наша история. И теперь мы хотим закрепить историческую роль русского народа в Конституции нашей страны. Кроме того, мы говорим о сохранении культурного и языкового многообразия Российской Федерации. То есть наше государство берет на себя ответственность за сохранение уникального потенциала и наследия всех народов России. Получается двуединая задача: с одной стороны, мы говорим о сохранении многообразия, а с другой — о единстве народов, которые объединились вокруг русского народа, — рассказала Смирнова.

С идеей наделить русский язык конституционным статусом языка государствообразующего народа выступил член рабочей группы по внесению изменений в Основной Закон, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Эта идея понравилась президенту России Владимиру Путину. Он похвалил Пиотровского за инициативу, отметив, что она станет хорошим приобретением для Конституции.

С предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.