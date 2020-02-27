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Что писали в книгах по детскому этикету в XV веке

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikipedia

© Wikipedia

Специалисты Британской библиотеки опубликовали на своем сайте оцифрованную копию книги о детском этикете, написанную в XV веке. Авторы рассказали, как нужно себя вести детям из высокого общества.

Первоначально опубликованная в 1480 году, во время перехода от Средневековья к эпохе Возрождения в Европе, книга была частью цикла, известного как «книги вежливости», то есть книги об этикете.

Согласно данным библиотеки, такие книги были очень популярны в Европе в период с XIII по XVIII век. Эта конкретная копия была частью более крупной рукописи, в которой рассказывалось о различных бытовых ситуациях.

Возможно, сборник когда-то принадлежал девочке по имени Мария, так как это имя написано на одной из страниц.

Правила в книге часто знакомы любому родителю, пытающемуся воспитать маленького ребенка. Детям настоятельно рекомендуется не ковырять зубы ножом, не плевать на стол. Также юные воспитанники должны сначала предложить еду своим друзьям и старшим, а только потом начинать есть, — рассказывается в книге этикета.

© The British Library

Другие правила призывают к терпению за обеденным столом. Например, древние составители этикета запрещают детям набивать рот сыром, рыгать, а также ковырять в носу.

Известная поговорка «Когда я ем, я глух и нем» была актуальна даже в XV веке. Детей также побуждали подавлять их природную энергию, предупреждая, что смеяться, улыбаться и говорить слишком много за столом — это грех.

Согласно информации Британской библиотеки о детских книгах, в 1700-х годах книги по этикету перешли от сухих списков к предостерегающим рассказам. В таких книгах дети читали о непослушных ребятах, которые совершали те или иные шалости.

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