Останки подростка нашли в вольере льва в пакистанском зоопарке

Останки пропавшего накануне подростка обнаружили в вольере львов зоопарка пакистанского города Лахор. Представители власти заявили о расследовании причин гибели 17-летнего парня, однако с ними все более-менее ясно. Главный вопрос в том, как он попал за ограждение. Местные жители обвинили в гибели юноши некомпетентный персонал и разгромили контору учреждения.

Государственный сафари-парк в Лахоре основан в 1982 году. Он считается крупнейшим и старейшим зоопарком Пакистана, в вольерах которого живут около 40 львов.

Директор зоопарка рассказал, что вечером 25 февраля люди из близлежащей деревни пришли с просьбой помочь найти юношу. «Мы сказали им, что уже слишком поздно и довольно опасно начинать поиски в темноте», — цитирует его слова сайт «Би-би-си».

На следующее утро сотрудники зоопарка нашли окровавленный человеческий череп, несколько костей и лоскуты ткани, которые родственники опознали как одежду пропавшего подростка. По словам родных, юноша ушел из дома днем 25 февраля, чтобы накосить травы на корм скоту. Останки отправили на экспертизу для подтверждения причины смерти.



Если в странах Африке и юга Азии на людей часто нападают львы, то в России главная опасность — медведи. Белые — в Арктике, и бурые — почти повсюду.