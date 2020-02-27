Взорвавшийся в Элисте дом может частично обрушиться

Взрыв в жилом доме произошел вечером 26 февраля в Элисте. Пострадал один человек, жильцы эвакуированы, перекрыта подача газа. Введен режим чрезвычайной ситуации из-за «опасности нарушения целостности несущих конструкций», сообщила городская администрация в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о взрыве поступило примерно в 21:44 по телефону. По предварительным данным, вспыхнул газ в квартире на восьмом этаже. На место прибыли пожарные и спасатели МЧС. Из жилого дома вывели около 120 человек, которых разместили во временном пункте, организованном в школе и детском саду. Для перевозки использовали автобусы.

Пострадавший находится в реанимации с ожогами около 50% площади тела.



Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации города ввела режим ЧС. Обследовано место взрыва. Главной опасностью признано возможное нарушение целостности несущих конструкций. Прекращена подача газа в здание.



22 февраля в результате взрыва бытового газа в городе Азов в Ростовской области погибли два человека. Еще один получил ранения.