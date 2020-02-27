найти ×
   
  • USD
    65.52
  • EUR
    71.24
СохранитьСохранено0
×

001371

Взорвавшийся в Элисте дом может частично обрушиться

Small 85fd31f863

Взрыв в жилом доме произошел вечером 26 февраля в Элисте. Пострадал один человек, жильцы эвакуированы, перекрыта подача газа. Введен режим чрезвычайной ситуации из-за «опасности нарушения целостности несущих конструкций», сообщила городская администрация в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение о взрыве поступило примерно в 21:44 по телефону. По предварительным данным, вспыхнул газ в квартире на восьмом этаже. На место прибыли пожарные и спасатели МЧС. Из жилого дома вывели около 120 человек, которых разместили во временном пункте, организованном в школе и детском саду. Для перевозки использовали автобусы.

Пострадавший находится в реанимации с ожогами около 50% площади тела.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации города ввела режим ЧС. Обследовано место взрыва. Главной опасностью признано возможное нарушение целостности несущих конструкций. Прекращена подача газа в здание.

22 февраля в результате взрыва бытового газа в городе Азов в Ростовской области погибли два человека. Еще один получил ранения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Alphabet отказался от проекта «энергетического змея» Makani
4017476читать позжечитаю позже
Экология
Компания из США поделилась опытом «компостирования» трупов
108718читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Нервы могут и пошалить, но с сердцем шутки плохи.

9011395читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе06 февраля

Успокаиваем отпрыска, предварительно успокоив себя.

105311читать позжечитаю позже