Посольство Израиля возмутил День памяти жертв Холокоста в Испании

Земляки Дон Кихота из Ла-Манчи буквально взбесили израильское посольство в Испании тем, как провели карнавал, посвященный Дню памяти жертв Холокоста. По улицам городка Кампо-де-Криптана под веселую музыку прошли мужчины в костюмах, напоминающих нацистские, девушки с флагами Израиля и люди в полосатых робах узников концлагерей. Завершал шествие мотоцикл с «нацистом» за рулем и танцующей девушкой в шортах, черных чулках, сапогах, плаще и фуражке.

За проведение шествия отвечала Культурная ассоциация Эль-Чапарраль в Лас-Месасе. Ее представители заявили, что собирались показать «одно из самых позорных событий в истории человечества».



«Не поминать этих жертв — не значит их игнорировать. Мы представляем эту проблему как просто исторический факт, не делая никаких политических намеков, ни оскорбляя, ни причиняя кому-либо боль», — было сказано в сообщении ассоциации.

Однако посольство Израиля не оценило постановку и осудило действие труппы.

«Мы осуждаем мерзкое и отвратительное представление в День памяти жертв Холокоста на карнавале в Кампо де Криптана, высмеявшее шесть миллионов евреев, убитых нацистами. Европейские страны должны активно бороться с антисемитизмом!» — сказано в сообщении посольства в Twitter.

Местный совет упомянутого городка согласился с критикой.

«Первоначальная цель состояла в том, чтобы почтить память жертв. Но очевидно, что это не было достигнуто», — сказано в заявлении местных властей. При этом в городском совете подчеркнули отсутствие «прежней способности контролировать организацию всех трупп, принимающих участие в карнавальном шествии».

Одна из трагических страниц истории Испании связана с изгнанием из страны евреев «христианскими королями» Фердинандом и Изабеллой. Это произошло в 1492 году после падения последнего оплота мавров — Гранады. Последователям иудаизма не грозила смерть, но тем, кто не принял христианство, отказывалось в государственной защите. Под страхом погромов и грабежей иудеи либо меняли веру, либо бежали в Португалию, где через несколько лет ситуация в точности повторилась. В 2008 году генетическая экспертиза британских ученых показала, что около 20% испанцев имеют еврейских предков по отцовской линии.

Скандал произошел всего через несколько дней после аналогичного инцидента в бельгийском городе Алст. Там на карнавальных торжествах в День памяти жертв Холокоста также появилась группа, одетая в блестящую черную форму и красные нарукавные повязки, напоминающие о нацистской форме. Также в шествии принимали участие люди в костюмах ультраортодоксальных евреев, изображавшие муравьев. Многие были с накладными длинными носами на лице и со знаком, призывающим «не рассказывать правду о евреях».

Карнавал в Алсте в прошлом году был исключен ЮНЕСКО из списка мероприятий, официально приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста. Тогда гнев чиновников вызвал плакат с изображением еврея с денежными мешками и крысой на плече. Его авторы «протестовали против растущей стоимости жизни».



Недавно немецкий суд не позволил убрать с церкви Святой Марии в Виттенберге антисемитский барельеф. Споры вокруг так называемых «Юдензау» в Германии продолжаются с момента окончания Второй мировой войны.