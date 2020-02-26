Мошенники начали использовать имена российских министров

Новый вид мошенничества появился в Свердловской и Челябинской областях, где жулики в корыстных целях начали использовать имена чиновников регионального уровня. Деньги якобы по поручению областных министров собирают на национальные проекты, к примеру — на строительство жилья для малообеспеченных граждан и детей-сирот. В эти схемы вовлекают руководителей предприятий и предпринимателей.

«Уважаемые предприниматели и руководители предприятий, работающих в Свердловской области, убедительная просьба не поддаваться на подобные провокации. В случае их возникновения — незамедлительно пишите заявление в правоохранительные органы», — написала в Instagram министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

По ее словам, подобные случаи неоднократно были выявлены и в Челябинской области. Сама Казакова 26 февраля написала заявление о попытке совершить мошенничество от ее имени в прокуратуру Свердловской области.

Ранее стало известно о наиболее популярных схемах финансовых «пирамид» в 2019 году. Большая часть мошеннических схем связана с «инвестициями в криптовалюту».