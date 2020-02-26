В Госдуме предложили сажать на 12 лет за пропаганду наркотиков в Сети

Ужесточить ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в интернете предложил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Учитывая, что «степень общественной опасности данного деяния» существенно повышается при использовании Сети, депутат предложил наказывать нарушителей 12 годами лишения свободы.

Проект поправок в статью 230 Уголовного кодекса РФ, предусматривающий «повышение нижнего предела санкции» за склонение к потреблению наркотиков, 26 февраля направлен в правительство и Верховный Суд РФ для получения официальных отзывов, сообщил Пискарев.

«Подготовленными мною поправками вводится дополнительный квалифицирующий признак — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет», — цитирует слова депутата «Интерфакс».

Сейчас максимальное наказание по статье 230 УК РФ предусматривает 15 лет лишения свободы. По мнению автора документа, принятие поправок поможет очистить интернет и социальные сети от ресурсов, продающих наркотики, а также «наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению».

Данные Государственного антинаркотического комитета говорят о том, что в 2018 году от наркотиков погибли почти 4,5 тысячи россиян. В стране на учете стоят примерно 500 тысяч наркоманов, 1% из которых — несовершеннолетние.

Ранее 26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что кабинет министров и Госдума должны «вернуться к детальной проработке законодательной инициативы по установлению уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете». Российский лидер напонил, что прошлый проект закона депутаты возвратили на доработку.

Президент Владимир Путин заявил, что на 26 февраля поступило около 900 предложений о поправках в Конституцию России.