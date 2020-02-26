Пособник террористов арестован в Петербурге

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга 26 февраля постановил заключить под стражу Давранбека Косимова, которого обвиняют в пособничестве террористической деятельности. Срок ареста — до 19 апреля 2020 года. Мужчину задержали накануне, своей вины он не признает.

По данным Следственного комитета России, 38-летний Косимов в 2018—2019 годах вел агитацию в пользу террористической организации «Джабхат ан-Нусра»*, призывая вступить в ее ряды и отправиться на войну в Сирию. При этом он использовал «свой авторитет в связи с познанием ислама» и говорил о «долге каждого мусульманина» участвовать в джихаде и осуществлять финансовую поддержку исламистов.

В марте 2018 года Косимов перечислил около шести тысяч рублей гражданину Узбекистана Газиеву в Стамбул. Получатель средств находится в межгосударственном розыске по обвинению в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан, незаконном пересечении границы, изготовлении или распространении материалов, которые угрожают общественной безопасности и порядку, а также в создании, руководстве и участии в запрещенных религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских организациях.

Следствие полагает, что Газиев является членом турецкой ячейки террористической организации «Джабхат ан-Нусра», запрещенной в России. Контактировавший с ним Косимов осознавал свои действия.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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