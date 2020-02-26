Предстоящее голосование по поправкам к Конституции — процесс отнюдь не технический. Это «максимально прозрачное волеизъявление россиян», итоги которого до конца предугадать невозможно. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» политолог Марат Баширов.

«Поэтому власть сейчас разъясняет и подробно рассказывает о том, почему действующая Конституция нуждается в изменениях. Основной Закон нашей страны принимался еще в 1993 году. Тогда государство только начало оформляться. А сегодня дела обстоят совершенно иначе. Мы уже знаем, что такое Российская Федерация, мы знаем о ее ведущей роли на мировой арене», — отметил эксперт.

Баширов прогнозирует высокую явку и не сомневается в том, что россияне одобрят предложенные поправки.

Те поправки, которые обсуждаются, они раскрывают основной тезис преамбулы Конституции о России как социальном государстве. В Основной Закон вводятся нормы, которые гарантируют определенный уровень доходов, определенный социальный статус, определенные социальные гарантии. Эта детализация, она подкупает. Люди видят не общие фразы, а то, что реально будет менять нашу жизнь, — заключил политолог.

Как ранее заявили в Кремле, в случае отрицательного результата голосования поправки в Основной Закон вноситься не будут.



С предложением внести поправки в Конституцию президент Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Поправки Путина к Основному Закону предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

