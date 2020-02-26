Чем глобальное потепление мешает белым медведям

Исследователи из зоопарка в Сан-Диего пишут о том, что глобальное потепление может нарушить привычный образ жизни многих животных, в том числе и белых медведей.

В последние десятилетия около четверти популяции белых медведей решили перебраться на сушу, а не оставаться на сокращающемся льду. В скором времени, вероятно, медведи вообще перестанут обитать на льдинах, — считают ученые.

Специалисты наблюдали за животными в Северном Ледовитом океане и отметили, что исторически белые медведи в этом регионе оставались на льду круглый год. Последнее время все чаще медведи приспосабливаются к жизни на суше.

Ученые обнаружили, что медведи, которые переехали на сушу, расходовали в среднем больше энергии в течение лета, чем медведи, которые остались на залегающем морском льду. Им приходится часто плавать, охотиться и обустраивать свой быт на суше.



В конце лета, когда льда становится еще меньше, медведи плывут на сушу, расходуя больше энергии. Медведи вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы уходить от отступающего морского льда.

Несмотря на временные неудобства «переезда», приспособившись на суше, медведи приобретают одно большое преимущество — туши китов и морских котиков, которыми можно плотно пообедать. У медведей, оставшихся на льдинах, рацион менее разнообразен, уверены ученые.

Авторы работы призывают к охране окружающей среды и снижению выброса парниковых газов, которые влияют на ускоренное таяние льда. Ситуация с белыми медведями показывает, что животные приспосабливаются к новым условиям, но неизвестно, будет ли это иметь положительные перспективы в будущем.