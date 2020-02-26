Как подготовиться к приходу коронавируса

Вы три недели сидите дома. Каждые два дня одному члену вашей семьи разрешается совершать поездки в супермаркет по пустым улицам. Число зараженных людей рядом с вами продолжает расти. Вы скучаете по спортзалу. Вы даже не ходите офис. Такой распорядок жизни стал знаком уже сотням миллионов людей в Китае. Вскоре он может стать реальностью и в остальном мире. Безусловно, пока за пределами КНР произошли лишь отдельные вспышки коронавируса, но американские центры по контролю и профилактике заболеваний уже предупреждают, что распространение вируса в стране «неизбежно».

Жесткие меры китайского типа могут не сработать в демократических государствах, но Южная Корея уже ввела добровольные ограничения, а Италия установила санитарный кордон вокруг зараженных городов. Даже если вас не запрут в жилом комплексе, как это случилось со многими китайскими семьями, общественные места могут стать фактическими запретными зонами.

Как лучше подготовиться к тому, чтобы провести недели или месяцы в изоляции от всего мира? Вот несколько советов от тех, кто уже прошел через это в Китае. О том, как психологически пережить карантин. Это не подготовка к апокалипсису — это подготовка к стрессовому, крайне некомфортному, но временному опыту, пишет издание Foreign Policy.

Подготовьте главное

Дефицит санитарных масок уже прокатился по многим странам, но фабрики увеличили обороты, чтобы удовлетворить спрос. Купите маски, дезинфицирующее средство для рук, отбеливатель и перчатки, а также минимум на один месяц всех жизненно важных лекарств. Пока неясно, насколько маски действительно помогают, но появление без них в публичном месте может привлечь внимание властей и вызвать неодобрение общественности. Запаситесь обезболивающими и противоотечными средствами. Избегайте лекарств, которые подавляют иммунную систему. Помните, что курение и употребление алкоголя увеличивают вероятность развития пневмонии, поэтому постарайтесь отказаться от них.

Запаситесь продуктами и водой

Нехватка продовольствия не была главной проблемой в Китае. Однако не помешает запасти на месяц продуктов длительного хранения. Особенно для разнообразия и простоты приготовления рекомендуются супы.

Вода вряд ли будет дефицитом, но если вы живете без питьевой воды из крана, запаситесь на месяц бутилированной. Свежие фрукты и овощи, скорее всего, достать будет трудно, поэтому купите витамины. Особенно рекомендуются большие запасы витамина С.

Купите «вещи второй необходимости»

Основное беспокойство в Китае для большинства людей заключается не в отсутствии продуктов питания или воды, которые государственные органы подвозят. Тяжело без предметов домашнего обихода, особенно таких, как зубная паста и шампунь. «Не думайте, что вы найдете все в супермаркете», — заявил один гражданин Великобритании, находящийся на карантине в Китае. В Гонконге и Италии покупатели моментально оставили полки магазинов без туалетной бумаги. Если у вас дома есть животные, запасите корма и необходимые принадлежности для них. Некоторые люди, находящиеся на карантине, жаловались на то, что не хватает сладостей, и предложили запастись шоколадом и конфетами.

Не трогайтесь с места

Карантин был особенно неприятен для десятков миллионов людей в Китае, которые отправились в путешествие во время Нового года и несколько недель провели вдали от своего дома. Некоторые мигранты остались без крова в середине своего маршрута, когда внезапно началась эпидемия. Кому-то пришлось полагаться на радушие друзей или даже незнакомых людей. Иностранцам часто приходилось обращаться за специальным разрешением на продление виз.

Сведите к минимуму ненужные поездки, особенно заграничные, если распространение вируса продолжится. Возьмите с собой дополнительный багаж и наличные деньги для чрезвычайных ситуаций. Будьте готовы застрять за границей на несколько недель дольше, чем ожидалось.

Подготовьтесь финансово

Малый и средний бизнес в Китае сейчас находится на грани краха. И хотя фирмы выплачивали зарплаты, даже тем, кто не может работать, многим людям не повезло. Начните сейчас думать о том, как вы проведете месяц в отсутствие или при снижении дохода. Готовьтесь перенести как можно большую часть своей работы в интернет. Особенно следует задуматься об этом, если ваш бизнес зависит от общественных мест.

Подготовьте досуг

«У меня сильная тревога и депрессия. У меня были лекарства, но это был худший выход. К счастью, мой терапевт предлагает онлайн-сессии», — заявил иностранец, находящийся в Китае. Все, кто делился впечатлениями, говорили о важности поиска новых занятий — как в целях гигиены против вируса, так и для психологического выживания. Многие хвалили видео или настольные игры, убивающие время. Этим можно заниматься с друзьями или с детьми. Приготовление пищи, уход за растениями и домашними животными также могут облегчить жизнь.

Если вы этого еще не сделали, убедитесь, что вы можете совершать финансовые операции, делать покупки, работать и обучать своих детей в интернете. Китай уже перешел на онлайн-занятия. Организуйте встречи с друзьями в Сети для совместных игр или просто общения. При этом будьте готовы, к тому, что из-за возросшей нагрузки интернет может давать сбои.

Домоседам легче проводить время в закрытом помещении, чем любителям физических упражнений. Подготовьте зону для занятий спортом дома, если у вас есть для нее место. Купите беговую дорожку или велотренажера, о котором вы давно мечтали.

Готовьтесь проводить много времени с детьми

Проведите те же самые приготовления, что и для долгого путешествия с маленькими детьми. Освободите место для физических упражнений и проводите регулярные игры. Не только для того, чтобы их занять, но и для того, чтобы слегка утомить. Американец, занимающийся с детьми, застрявшими дома из-за закрытия школ в Гонконге, дал особенно хороший совет.

«Основная рекомендация: найти солнечный свет. Если вы можете покинуть здание и играть в общем пространстве, сделайте это. Если вы можете пойти в парк, сделайте это. Если вы можете просто сидеть на балконе, сделайте это. Дайте своим детям уроки того, что вы любите, но не в рамках школьной программы — пение или приготовления любимых блюд», — сказал он.

Даже если вы не находитесь на карантине, закрытие школ будет одним из наиболее вероятных последствий распространения вируса. С подростками будут те же проблемы, что и со взрослыми. Только они будут куда более интенсивными. Утомленные родители отмечают частые «вспышки гнева» у 16-летних.

Если же у вас нет детей — не ждите «веселых игр для взрослых». По признанию одной из женщин на карантине, «нет ничего менее сексуального, чем застревать в однокомнатной квартире со своим партнером на месяц».