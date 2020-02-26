Мощный ночной пожар в Подмосковье попал на видео

Крупный пожар произошел в ночь на 26 февраля на заводе по производству детских колясок в подмосковном поселке Новый вблизи Новорижского шоссе. По данным спасателей, горят мешки с резиновой крошкой на открытой площадке между двумя ангарами, в которых также хранится резина.

«На данный момент площадь пожара — четыре тысячи квадратных метров», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

О пострадавших не сообщается. На место возгорания выехала передвижная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе.



В Сети появились видеозаписи с места пожара. Высота пламени впечатляет.



Еще одно видео опубликовало агентство ФАН.

Накануне в Сеть попали впечатляющие фотографии и видеозаписи зарева пожара на газопроводе под Пермью.

