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Мощный ночной пожар в Подмосковье попал на видео

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© YouTube

© YouTube

Крупный пожар произошел в ночь на 26 февраля на заводе по производству детских колясок в подмосковном поселке Новый вблизи Новорижского шоссе. По данным спасателей, горят мешки с резиновой крошкой на открытой площадке между двумя ангарами, в которых также хранится резина.

«На данный момент площадь пожара — четыре тысячи квадратных метров», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.

О пострадавших не сообщается. На место возгорания выехала передвижная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе.

В Сети появились видеозаписи с места пожара. Высота пламени впечатляет.

Еще одно видео опубликовало агентство ФАН.

Накануне в Сеть попали впечатляющие фотографии и видеозаписи зарева пожара на газопроводе под Пермью.

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