Мощный ночной пожар в Подмосковье попал на видео
- 26 февраля 2020, 02:32
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Крупный пожар произошел в ночь на 26 февраля на заводе по производству детских колясок в подмосковном поселке Новый вблизи Новорижского шоссе. По данным спасателей, горят мешки с резиновой крошкой на открытой площадке между двумя ангарами, в которых также хранится резина.
«На данный момент площадь пожара — четыре тысячи квадратных метров», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.
О пострадавших не сообщается. На место возгорания выехала передвижная лаборатория для замера концентрации вредных веществ в воздухе.
В Сети появились видеозаписи с места пожара. Высота пламени впечатляет.
Еще одно видео опубликовало агентство ФАН.
Накануне в Сеть попали впечатляющие фотографии и видеозаписи зарева пожара на газопроводе под Пермью.
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