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Трамп продлил на год «украинские санкции» в отношении России

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© Flickr

© Flickr

Санкции против России, введенные в 2014 году в связи с ситуацией на Украине, продлены президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом еще на 12 месяцев. Об этом сказано в заявлении Белого дома.

Действия России и ее политика, о которых идет речь в указе № 13660 о санкциях, «продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США», сказано в пояснительной записке, которую подписал Трамп.

«По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года», — цитирует текст документа «Интерфакс».

Введение антироссийских санкционных мер США связывают с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под санкции попали несколько российских банков и компаний, ряд крупных предпринимателей и должностных лиц РФ, члены правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича, представители власти Донецкой и Луганской народных республик.

Меры подразумевают запрет на экспорт американских товаров, технологий и услуг, равно как и инвестиции в Крым

Накануне Соединенные Штаты ввели новые санкции по закону о нераспространении оружия массового уничтожения в Иране, Северной Корее и Сирии. Меры затронули и Россию.

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