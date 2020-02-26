Женская футбольная лига появится в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия собирается создать женскую футбольную лигу. Это неординарное событие произойдет через два года после того, как женщины королевства впервые были допущены на стадионы. Матчи нового турнира пройдут в столице страны — Эр-Рияде и двух других городах.

Создание женской лиги станет новой реформой кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в стране, общество которой долгое время считалось одним из самых строгих в мире. Чиновники говорят, что цель столь смелого шага — повысить участие женщин в спортивной жизни, однако многое еще предстоит сделать ради защиты их прав.

«Запуск лиги способствует вовлечению женщин в спорт на уровне всего общества и более широкому признанию их спортивных достижений», — цитирует сайт «Би-би-си» заявление государственной Федерации спорта Саудовской Аравии.

Женщин королевства впервые допустили на футбольный стадион в январе 2018 года. В том же году был снят многолетний запрет на вождение женщинами автомобиля. В 2019 году королевский указ разрешил женщинам выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна. Также отменили сегрегацию в ресторанах. Однако даже после столь радикальных мер в стране были арестованы несколько видных правозащитниц.