Женская футбольная лига появится в Саудовской Аравии
- 26 февраля 2020, 01:45
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Саудовская Аравия собирается создать женскую футбольную лигу. Это неординарное событие произойдет через два года после того, как женщины королевства впервые были допущены на стадионы. Матчи нового турнира пройдут в столице страны — Эр-Рияде и двух других городах.
Создание женской лиги станет новой реформой кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в стране, общество которой долгое время считалось одним из самых строгих в мире. Чиновники говорят, что цель столь смелого шага — повысить участие женщин в спортивной жизни, однако многое еще предстоит сделать ради защиты их прав.
«Запуск лиги способствует вовлечению женщин в спорт на уровне всего общества и более широкому признанию их спортивных достижений», — цитирует сайт «Би-би-си» заявление государственной Федерации спорта Саудовской Аравии.
Женщин королевства впервые допустили на футбольный стадион в январе 2018 года. В том же году был снят многолетний запрет на вождение женщинами автомобиля. В 2019 году королевский указ разрешил женщинам выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна. Также отменили сегрегацию в ресторанах. Однако даже после столь радикальных мер в стране были арестованы несколько видных правозащитниц.
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