Студента из США обвинили в нападении на полицейского в Москве

Американский студент Тревор Рид арестован по обвинению в нападении на полицейского в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела в отношении гражданина США.

По данным агентства, нападение на полицейского было совершено с риском для его жизни. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для его жизни или здоровья»). В отношении гражданина США избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Тревор Рид ранее проживал в Москве в районе Ленинградского шоссе в квартире своей подруги. На полицейского он напал в августе прошлого года. Тогда же произошло и задержание. Суд несколько раз продлевал арест.

По данным The New York Times, Тревору Риду 28 лет. Он служил в морской пехоте США. Родные студента считают, что против него выдвинуты ложные обвинения и просят администрацию президента Дональда Трампа уделить внимание процессу.

Накануне появилась информация об аресте в Лос-Анджелесе российского боксера-профессионала Сергея Ковалева. Его обвинили в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.