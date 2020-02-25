Коронавирус проник в Алжир

Первый случай новой болезни COVID-19 зафиксирован на территории Алжира. Коронавирус выявлен у гражданина Италии, который прибыл в страну 17 февраля, сообщил министр здравоохранения Абдуррахман бен Бузейд в эфире государственного телевидения.

«Приняты все меры для оказания необходимой медицинской помощи больному, он помещен в карантин», — цитирует слова министра РИА Новости.

Италия в последние дни стала одним из самых серьезных очагов распространения коронавируса в мире. От COVID-19, по последним данным, здесь скончались 11 человек. Всего заражено 322 местных жителя и приезжих. Большинство случаев произошли в области Ломбардия.

Некоторые страны уже предупредили своих граждан о нежелательности поездок в Италию. Тем не менее, вирус начал проникать в соседние страны. Кроме Алжира его привезли в Румынию и Швейцарию.