Двух детей унесло в море под Сочи

Два восьмиклассника в поселке Лазаревском решили поискать ракушки на островке, образовавшемся в месте впадения реки Псезуапсе в море. При попытке перейти речной поток вброд их смыло штормовой волной. Мальчиков пока не нашли.

Трагедия произошла на глазах случайных прохожих, которые сняли происходившее на камеру мобильного устройства. Видео опубликовал сайт РЕН ТВ.

На берег моря прибыли спасатели МЧС, поиск детей пока не дал результатов. В районе Сочи бушует шторм силой около пяти баллов, что затрудняет поисковую операцию на воде.

