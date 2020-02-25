Определены все участники плей-офф КХЛ

Победа «Торпедо» из Нижнего Новгорода на своем льду над финским «Йокеритом» со счетом 3:1 позволит российскому клубу участвовать в борьбе за Кубок Гагарина. Шайбы у хозяев забросили Джордан Шредер, Тай Ратти и Кирилл Ураков. За финскую команду забил Никлас Йенсен. После этой игры определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20.

От Западной конференции в розыгрыше почетного трофея примут участие ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Спартак», СКА, «Йокерит», «Локомотив», «Витязь» и «Торпедо».

От Восточной конференции в плей-офф выступят: «Ак Барс», «Барыс», «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Нефтехимик».

Кто с кем будет встречаться, станет известно после завершения оставшихся игр регулярного чемпионата. Первые матчи плей-офф состоятся 1 марта.