найти ×
   
  • USD
    64.92
  • EUR
    70.46
СохранитьСохранено0
×

004534

Определены все участники плей-офф КХЛ

Small 85fd31f863
© МО РФ

© МО РФ

Победа «Торпедо» из Нижнего Новгорода на своем льду над финским «Йокеритом» со счетом 3:1 позволит российскому клубу участвовать в борьбе за Кубок Гагарина. Шайбы у хозяев забросили Джордан Шредер, Тай Ратти и Кирилл Ураков. За финскую команду забил Никлас Йенсен. После этой игры определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2019/20.

От Западной конференции в розыгрыше почетного трофея примут участие ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Спартак», СКА, «Йокерит», «Локомотив», «Витязь» и «Торпедо».

От Восточной конференции в плей-офф выступят: «Ак Барс», «Барыс», «Авангард», «Автомобилист», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Металлург» и «Нефтехимик».

Кто с кем будет встречаться, станет известно после завершения оставшихся игр регулярного чемпионата. Первые матчи плей-офф состоятся 1 марта.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
681160705читать позжечитаю позже
Советы
10 способов необычно встретить Новый год
1711121читать позжечитаю позже

главное


Кино
Обзор фильма «Соник в кино»: гость из 16-битного прошлого

Неоднозначная экранизация приключений ежика, которая неизбежно разделит зрителей на два лагеря.

948666читать позжечитаю позже

Кино
Обзор фильма «Хищные птицы»: прощай, безумная Харли Квинн, мы будем скучать10 февраля

Когда безумец становится осторожным, он прекращает быть безумцем.

14210748читать позжечитаю позже